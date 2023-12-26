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RTÜK inceleme başlatmış, set durdurulmuştu! Özgür Demirtaş'ın Kızıl Goncalar yorumu olay oldu! 'Devam etmesi lazım'

26.12.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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Fox Tv'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi Kızıl Goncalar yeni bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk bölümüyle tepkilerin hedefi olan Kızıl Goncalar dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle büyük alkış topladı. RTÜK'ün inceleme başlattığı ve seti ikinci kez durdurulan dizi hakkında Ekonomist Özgür Demirtaş'tan da yorum gecikmedi.

Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın rol aldığı, FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar dizisi yayınlanır yayınlanmaz tepkilerin hedefi olmuş ve yapılan eleştirilerin ardından RTÜK harekete geçmişti. Çekim izinleri de iptal edilen dizinin seti tam iki kez durdurulmuştu.

Dün akşam ikinci bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Kızıl Goncalar denklem sahnesiyle sosyal medyayı salladı.

SAHNE 1

Faniler adlı hayali bir tarikatın hikâyesini anlatan Kızıl Goncalar dizisinde oyuncu Mina Demirtaş'ın hayat verdiği Zeynep karakteri ile Şerif Erol'un can verdiği Suavi karakteri arasında geçen sahne çok konuşuldu.

SAHNE 2

Beyaz tahtada Suavi'ye mantık önermesini konusunu anlatan Zeynep, kapalı kızların okutulmadığı zihniyetine dikkat çekti. Daha sonra "Olan hep kızlara oluyor. Ne farkınız var? Aynısınız." diyerek odayı terk etti.

SAHNE 3

Sosyal medyada büyük alkış toplayan bu sahnenin ardından Ekonomist Özgür Demirtaş'tan da yorum gecikmedi. Demirtaş bu sahneyi paylaşarak;

özgür tivvit

'Bu sahne inanılmaz. Bu dizinin muhakkak devam etmesi lazım. Herkesin izlemesi lazım' ifadelerini kullandı.

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