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RTÜK'ten Yasin ve Barış kavgasına ceza geldi!

DİZİ HABERLERİ  | 01.05.2020 11:01 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ten Survivor'daki Yasin ve Barış kavgasına da ceza geldi! TV8'e en üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

RTÜK'ten Yasin ve Barış kavgasına ceza geldi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ten kanallara ceza yağdı. Üst Kurul, gündemine aldığı Survivor raporunu müzakere ederek karara bağladı.

Buna göre, TV8'de yayınlanan Survivor yarışma programında zaman zaman yarışmacılar arasında tartışmalar yaşandığı, bu tartışmaların kavgaya dönüştüğü ve rakip takım oyuncularının sarf ettikleri bazı ifade ve hareketlerin ahlak sınırlarını aştığı kanaatine varılarak yayıncı kuruluşa müeyyide kararı alındı.

Çocukların ekran başında olabileceği korumalı saatlerde yayınlanan programda yer alan kavga, hakaret ve argo anlam taşıyan el hareketleri nedeniyle TV8'e en üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

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YASİN VE BARIŞ'IN KAVGASI OLAY OLMUŞTU

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 52. bölümünde kazanan takımın malikanede konaklayacağı ödül oyununda gönüllüler takımı karışmıştı.

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Oyunda Barış ile takım arkadaşı Yasin arasında bir anda kavga çıkmıştı. İkili birbirlerine küfür etti ve fiziki müdahalede bulunmuştu. Acun Ilıcalı ise kavga sonrasında Barış ve Yasin'i oyundan atmıştı.

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Survivor, Survivor rtük, Yasin ve Barış kavgası,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Telezyonda eğer birini bıçakla silahla öldüren program yaparsan RTÜK bişey demiyor ama şurada birbirlerine tokat bile atmayan sadece itişmeli kavga için ceza uyguluyor. Bravo valla
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