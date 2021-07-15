Ruby Rose, Batwoman rolünden ayrılma nedenini ilk kez açıkladı

35 yaşındaki ünlü oyuncu Ruby Rose, canlandırdığı Batwoman karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Birinci sezonu başarılı bir şekilde sürdüren dizinin ikinci sezonunda şoke eden bir gelişme yaşanmıştı. Başrol oyunuc Rose, ikinci sezonda olmayacağını duyurmuştu. Diziden ayrıldıktan 1 yıl sonra Rose, ayrılık nedenini itiraf etti.

NEDENİ KIYAFETİ OLDU

KIIS The Kyle ve Jackie O Show'a katılan Rose, diziden ayrılık nedenini lateks alerjisi olarak açıkladı. Sette çok fazla alerji giderici ilaç tükettiğinden bahseden Rose, “Latekse alerjim olduğunu öğrendim. Maalesef karakterimin giymek zorunda olduğu maske lateksti. Gittikçe daha da kötüleşiyordum. Bir gün maskeyi çıkarttığımda yüzümün kıpkırmızı olduğunu gördüm. Boğazım berbattı. Korku filminden fırlamış gibi görünüyordum” dedi.



