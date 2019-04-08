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Ruh halimize göre tükettiğimiz yiyecekler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK  | 08.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Yediğimiz besinlerin ruh halimizi etkilediği ve ruh durumumuza göre yenilen besinlere dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.Örneğin, sinirliyken makarna yiyip kafeinli içeceklerden uzak durmak gerekirken, endişeli zamanlarında da bol sıvı tüketmek gerekiyor.

Ruh halimize göre tükettiğimiz yiyecekler

Yapılan araştırmalara göre bazı ruhsal durumlarda etkili olabilecek besinler listelendi. İşte listede yer alan o besinler:

BEZGİNLİK: Bu duruma karşı sebze grubu yiyecekler tercih edilmeli. Yediğiniz sebzelerin çiğ olmasına dikkat edin. Yavaş yemeye özen gösterin.

YORGUNLUK: Bezelye ve havuç, yorgunluğa karşı birebir. Taze sıkılmış meyve suları ve evde yapılan meyveli yoğurtlar da yararlı.

ÇEKİNGENLİK: Kuru baklagiller ve fosfor açısından zengin besinler önerilir. Bulgur, mercimek ve balık türü yiyecekler de yenmeli.

AGRESİFLİK: Yağlı tohumlar, özellikle fındık, ceviz ve fıstık yenmesi gerekir.

KEYİFSİZLİK: Kendinizi ödüllendirin; pizza, döner, hamur, ne istiyorsanız onu yiyin.

ENDİŞE: Vücutta aşırı sıvı kaybı olacağından hafif çorba, komposto, meyve suyu içilmesi gerekli.

HAYAL KIRIKLIĞI: Enginar ile kereviz bu duruma karşı oldukça etkili. Sebzeler hayal kırıklığını hafifletici etki içeriyor.

YALNIZLIK: Domates, biber, patlıcan, patates yalnızlık duygusunu hafifletiyor.

AŞIRI ÖFKE: Ekmek, makarna, sebze, meyve yenmeli. Kırmızı et ve kafeinli içecekler öfkeyi tetikler.

DEPRESYON: Çok fazla olmamak kaydıyla çikolata yenmesi gerekir. Şekerli, sütlü tatlılar da yenebilir. Vücudun mutlaka şekerli besin alması gerekir.

ÖZGÜVEN: C vitaminli yiyecekler önerilir. Yeşil biber, maydanoz, haşlanmış patates ve kuşburnu insana güven verir".

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