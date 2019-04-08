Ruh halimize göre tükettiğimiz yiyecekler

Yapılan araştırmalara göre bazı ruhsal durumlarda etkili olabilecek besinler listelendi. İşte listede yer alan o besinler:

BEZGİNLİK: Bu duruma karşı sebze grubu yiyecekler tercih edilmeli. Yediğiniz sebzelerin çiğ olmasına dikkat edin. Yavaş yemeye özen gösterin.

YORGUNLUK: Bezelye ve havuç, yorgunluğa karşı birebir. Taze sıkılmış meyve suları ve evde yapılan meyveli yoğurtlar da yararlı.

ÇEKİNGENLİK: Kuru baklagiller ve fosfor açısından zengin besinler önerilir. Bulgur, mercimek ve balık türü yiyecekler de yenmeli.

AGRESİFLİK: Yağlı tohumlar, özellikle fındık, ceviz ve fıstık yenmesi gerekir.

KEYİFSİZLİK: Kendinizi ödüllendirin; pizza, döner, hamur, ne istiyorsanız onu yiyin.

ENDİŞE: Vücutta aşırı sıvı kaybı olacağından hafif çorba, komposto, meyve suyu içilmesi gerekli.

HAYAL KIRIKLIĞI: Enginar ile kereviz bu duruma karşı oldukça etkili. Sebzeler hayal kırıklığını hafifletici etki içeriyor.

YALNIZLIK: Domates, biber, patlıcan, patates yalnızlık duygusunu hafifletiyor.

AŞIRI ÖFKE: Ekmek, makarna, sebze, meyve yenmeli. Kırmızı et ve kafeinli içecekler öfkeyi tetikler.

DEPRESYON: Çok fazla olmamak kaydıyla çikolata yenmesi gerekir. Şekerli, sütlü tatlılar da yenebilir. Vücudun mutlaka şekerli besin alması gerekir.

ÖZGÜVEN: C vitaminli yiyecekler önerilir. Yeşil biber, maydanoz, haşlanmış patates ve kuşburnu insana güven verir".



