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Ruh sağlığı testleri reklam verenlere mi satılıyor?

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TEKNOLOJİ  | 07.09.2019 09:02 | Son Güncelleme

Facebook’un, Cambridge Analytica skandalı henüz unutulmuş değil. Seçilen Facebook kullanıcıları üzerinde psikolojik testler yapan şirkete, kullanıcı verilerini açan Facebook bu nedenle ağır da ceza ödedi.

Ruh sağlığı testleri reklam verenlere mi satılıyor?

Avrupa’da tüketici haklarını gözeten bir kuruluş olan Privacy International (PI)’ın İngiltere, Fransa ve Almanya’daki kullanıcılar risk altında bulunuyor. Bu ülkelerde çok popüler olan ruh sağlığı servisleri, kullanıcılar için online testler hazırlıyorlar. Bu sayede insanlar psikolojileri hakkında pratik cevaplar almayı seviyorlar.

Ancak kullanıcıların bu testler sırasında verdikleri kişisel veriler, IP adresleri, sosyal medya profilleri, reklam verenlere de satılıyor.

PI şimdi bu tür sitelerin veri toplamasını ve topladığı verileri paylaşmasını/satmasını kısıtlayacak bir yasa çıkarılması için çalışıyor. Avrupa Komisyonu’nu uyaran kurum öte yandan, Avrupa’da kullanıcıların cihazlarına daha fazla cookie yüklenmesine izin veren yasaların sorunu arttırdığını düşünüyor.

Bu araştırma her ne kadar Avrupa ülkelerini kapsıyor olsa da Türk kullanıcıları da sosyal medyada paylaşım yapmak için bu tür testlere yoğun ilgi gösteriyor. Ancak söz konusu testlerin sizin hakkınızda reklam verenlere mahrem bilgiler ulaştırdığını da aklınızda tutmanızı tavsiye ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
facebook ruh sağlığı testi

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