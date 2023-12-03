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Ruhsar'ın Menkıbe'si Göksel Kortay yıllar sonra ortaya çıktı! Usta oyuncuyu görenler şaştı kaldı

03.12.2023 21:40 | Son Güncelleme:
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Türk tiyatrosunun usta ismi Göksel Kortay yıllar sonra ortaya çıktı. Son dönemde Ruhsar dizisindeki Menkıbe Hanım rolüyle hafızalarda yer edinen duayen oyuncu, değişimiyle herkesi şaşırttı.

Sayısız tiyatro oyununda rol alan Göksel Kortay uzun yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Oldukça yaşlandığı görülen usta oyuncu, gözlerden uzak sade bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

Kanal D'de yayınlanan ve Cem Davran ile Hande Ataizi'nin başrol oynadığı 90'lı yılların fenomen dizisi olan Ruhsar, günümüzde de popülerliğini koruyan diziler arasında yer alıyor.

RUHSAR'IN MEHKIBE HANIM DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

Dizide Cem Davran'ın annesi Menkıbe Hanım'ı canlandıran Göksel Kortay yıllar sonra ortaya çıktı.

Şu sıralar 84 yaşında olan usta oyuncu, değişimiyle görenleri epey şaşırttı. Usta oyuncuya 'Göksel hanım siz misiniz?', 'Menkıbe'ye bak', 'Ne kadar değişmişsiniz' gibi yorumlar geliyor.

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6 Nisan 1939, İstanbul doğumlu olan Göksel Kortay, Robert Kolej'den mezun olduktan sonra Fulbright bursunu kazanarak ABD'ye gitti ve eğitimine orada devam etti. Boston Üniversitesi Tiyatro ve Televizyon bölümünden aktörlük ve yönetmenlik dalında Master derecesi ile mezun oldu. Ayrıca Michigan Üniversitesi'nden İngiliz Dili ve Edebiyatı diploması aldı.

Göksel-Kortay

New York, San Fransisko ve Massachusetts'ın Provincetown kentinde profesyonel ve yarı profesyonel birçok tiyatroda hem oyuncu hem de yönetmen olarak çalıştı. 6,5 yıl kaldığı Amerika'dan dönmeden önceki son görevi New York'taki ünlü televizyon stüdyosu NBC'de yayınlanan "Say When" ve "Tonight Show" adlı programların produksiyon amirliğiydi.

EŞİNİ TERÖR SALDIRISINDA KAYBETTİ

1970 yılında Dormen Tiyatrosu'nun "A Tale of İstanbul" (Bir İstanbul Masalı) oyunuyla Roma'da ve Londra'da Aldwych Tiyatrosu'nda turneye çıktı.

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Göksel Kortay otuzun üzerinde yabancı oyunu Türkçeye çevirmiş ve bunların tamamı sahneye konmuştur. 20'nin üzerinde Türk filminde ve birçok TV dizisinde rol alan Kortay, 150 kadar tiyatro oyununda oynamıştır. On iki yıl boyunca Tiyatro Oyuncuları Derneği (TODER)'nin başkanlığını yapmış, beş yıl Afife Jale Tiyatro Ödülleri jürisine başkanlık etmişti.

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Göksel Kortay, 1979 yılında oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kerem Yılmazer'le evlenmiş, eşini Kasım 2003'te İstanbul'da gerçekleşen bombalı bir terör saldırısında kaybetmişti.

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