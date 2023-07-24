RUHUN DUYMAZ 1. BÖLÜM tek parça izle! FOX TV Ruhun Duymaz dizisi ilk ve yeni bölümünde neler olacak?

Ruhun Duymaz ilk bölümünün yayınlanmasına az bir süre kaldı. FOX TV'de yayın hayatına merhaba diyecek Ruhun Duymaz dizisi, İstanbul'un farklı mekanlarında çekilmektedir. Dizide Şükrü Özyıldız, Onur Karasu karakterine, Burcu Özberk ise Ece Çetinel rolüne can vermektedir. İşte Ruhun Duymaz birinci bölüm konusu...

RUHUN DUYMAZ KONUSU NEDİR?

Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile dikkatleri üzerine çeken Ruhun Duymaz dizisinin konusu şu şekilde;

Başarılı bir ajan olan Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) aylardır peşinde olduğu elmas kaçakçısı Civan Koral (Tuğrul Tülek)’i yakalamak üzere peşindedir.

Bu operasyon için Civan’ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen)’i kendine aşık etmiş ve onunla mesafeli bir ilişki yürütmektedir. Planı tıkır tıkır ilerlemektedir. Ta ki hiç tanımadığı Ece (Burcu Özberk) adında bir kadın hayatına girene kadar.

Hilal’in Londra’dan gelen arkadaşı Ece, tanışır tanışmaz Onur’un bir işler karıştırdığından şüphelenmeye başlar. Ece, Onur’un operasyonuna bomba gibi düşer ve her şeyi altüst eder.

RUHUN DUYMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Özberk - Ece Çetinel

Şükrü Özyıldız - Onur Karasu

Tuğrul Tülek - Civan Koral

Aslı Sümen - Hilal

Şehsuvar Aktaş - Müfit

Zuhal Gencer - Handan

Ülkü Duru - Ayla

RUHUN DUYMAZ 1. BÖLÜMÜ İZLE!

Ruhun Duymaz dizisinin ilk bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

