Rumen basını duyurdu: Alexandru Cicaldau, Galatasaray’da!

Galatasaray, Romanya'nın takımından 24 yaşındaki orta saha Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katıyor.

Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray’ın transferi kısa süre içerisinde KAP’a bildirmesi bekleniyor.

Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinde kariyerine başlayan Alexandru Cicaldau daha sonra Hagi'nin sahibi olduğu Viitorul Constanta takımında forma giymiş ve 1 milyon euro'ya Craiova'ya transfer olmuştu.

Alexandru Cicaldau bugüne kadar Romanya formasını da 14 kez giydi ve 2 gole imza attı.



