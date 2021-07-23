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Rumen basını duyurdu: Alexandru Cicaldau, Galatasaray’da!

23.07.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, 24 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau için kulübü Craiova ile anlaşma sağladı.

Rumen basını duyurdu: Alexandru Cicaldau, Galatasaray’da!

Galatasaray, Romanya'nın takımından 24 yaşındaki orta saha Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katıyor.

Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray’ın transferi kısa süre içerisinde KAP’a bildirmesi bekleniyor.

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Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinde kariyerine başlayan Alexandru Cicaldau daha sonra Hagi'nin sahibi olduğu Viitorul Constanta takımında forma giymiş ve 1 milyon euro'ya Craiova'ya transfer olmuştu.

Alexandru Cicaldau bugüne kadar Romanya formasını da 14 kez giydi ve 2 gole imza attı.


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