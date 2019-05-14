Seçimlere büyü yaparak hazırlanıyorlar!

Cadılar, Avrupa Günü olan 9 Mayıs'tan bu yana gece yarısı, şafak ve gün batımı saatlerinde büyülü bir madde oluşturmak için ritüeller düzenliyor.

Hayvan, mum ve çiçeklerden karışım hazırlayan grup, bu 'iksiri' seçimlerin yapılacağı 25 Mayıs'ta Romanya Parlamentosu'na atacak.

Anne ve kızlarından oluşan cadı grubu bu şekilde halkın seçimde 'doğru' kararı vereceğine inanıyor.

YOLSUZLUĞA KARŞI BÜYÜ

Aşk ve para problemleriyle ilgili büyü yapan Mihaela Minca, son dönemde Romanyalı cadılar grubuna katılarak ülke sorunlarına çözüm arıyor.

Euronews'ün konuştuğu Minca, iki özel ritüelle adı yolsuzluğa karışmış politikacılara 'ceza verdiklerini' söylüyor: "Romanya'da politikacıların iyi şeyler yapmaları ve onların zihinlerini ve güçlerini aydınlatmak için beyaz bir sihir ritüeli yapıyoruz. Romanyalılara verdikleri iyi hayat sözlerini tutmayanlara da siyah büyü ritüeli yapıyoruz. Böylece onlar sorunlarla karşılaşacak. Cezaevine girecek ya da sağlık sorunları yaşayacaklar."

