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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

27.12.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Rus Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Sabah saatlerinde Ege Denizi yönünden boğaza giren 148 borda numaralı 113 metre boyundaki "Orsk" isimli çıkarma gemisi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Donanmanın Karadeniz Filosuna ait gemiye, boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları botla refakat etti.

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