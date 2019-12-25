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  4. Rus blogger, şov için cipini helikopterden attırdı

Rus blogger, şov için cipini helikopterden attırdı

Betül Kurucu Betül Kurucu
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Rusya'da Igor Moros isimli blogger, 2 yıl boyunca para biriktirerek aldığı cipini sıkıldığını söyleyerek helikopterden attırdı. Helikoptere bir halatla bağladığı cipini metrelerce yükseğe çıkardıktan sonra yere çakılmasını videoya alarak sosyal medyaya yükleyen blogger, şov için binlerce liralık aracını hurdaya döndürdü.

Olay, Rusya'nın Karelia Özerk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Rus bloggerin aracı bir helikoptere bağlanarak metrelerce yükseğe çıkarıldı. Taşıyıcı halatları serbest bırakılan cip yere çakılınca neredeyse düz bir hale geldi. Olayı oturduğu sandalyeden seyreden ve daha sonra yassılaşmış aracın üzerine çıkan blogger, 'Bunu neden yaptığımı muhtemelen bana soracaksınız. Bu benim hayalimdeki arabaydı, iki yıl önce para biriktirerek arabayı satın aldım. Hayal kırıklığına uğramaya başladım, bıktım ve arabayı bu hale getirdim' dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya Blogger

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ALLAHIM nimetini bunlardan al muhtaçlara , şükredenlere ver yarabbi sen büyüksün
Allah akıl fikir versin
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