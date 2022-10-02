Rus erkekleri hastanelere koşuyor! Seferberlik panik yarattı: Spermlerini dondurma telaşına düştüler

Vladimir Putin, kısa süre önce 300.000 askerin savaşa çağrılacağını duyurmuştu. Birçok insan, gerçek rakamın bir milyona çıkabileceğini öne sürdü. Bu öngörü, Rus erkekleri arasında paniğe neden oldu. Birçok Rus erkeğinin, ölümlerinden sonra da çocuk sahibi olabilmeyi planlamak amacıyla Ukrayna'daki savaş bölgesine gitmeden önce üreme kliniklerine akın ettiği öne sürüldü.

TALEPLER ÇOĞALDI

Moskova'daki Bilimsel ve Pratik Üreme Merkezi'nin başhekimi Profesör Igor Vinogradov, yaptığı açıklamada birçok erkeğin hızla spermlerinin dondurulabilmesi talebiyle kendilerine ulaştığını bildirdi.

ÜLKENİN HER YERİNDE GEÇERLİ

Yekaterinburg'daki UMMC-Health Tıp Merkezi'nde üreme bölümü başkanı olan Dmitry Mazurov da bu iddiayı doğruladı ve aynı eğilimin başkent dışında da geçerli olduğunu söyledi. Savaştan önceki ayda iki ya da üç kişi olan başvuru sayısının şimdi neredeyse 3'e katlandığını açıkladı.

Mazurov, zaten seferber ilan edilen erkekler için belli sistem geliştirilmesine rağmen, insanların onları arayıp iki saat içinde hazırlık ve muayene olmadan acil durum sebebiyle koruma altına alma işleminin mümkün olup olmadığını sorduklarını söyledi.

PROMOSYON UYGULUYORLAR

Petersburg tıp merkezi ICLINIC'ten bir kaynak ise, son olaylarla bağlantılı olarak bir promosyon başlattıklarını ve seferber olan erkekler için %10 indirim uyguladıklarını söyledi.

100.000 KİŞİ ALINDI

Ukrayna Ordusu Genelkurmay Başkanlığı ana operasyonlar başkan yardımcısı Oleksiy Hromov'a göre, Rusya 21 Eylül'deki duyurudan bu yana şimdiden 100.000 kişiyi askere aldı.



