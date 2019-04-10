Rus fenomen, Lamborghini aracını Swarovski ile kapladı

Rus fenomen Daria Radionova sosyal medyaya salladı.

Lüks yaşam tarzı ve sosyal medyadan paylaştığı iddialı fotoğraflarla ünlenen Daria Radionova bu sefer de 500 bin dolar değerindeki Lamborghini Aventador SV aracını Swarovski kristalleri ile kapladı!

Yaklaşık 700 saatte tamamlanan kaplama için yaklaşık 2 milyon Swarovski kristali kullanıldı.

Aracıyla Londra'daki bir geçit töreninde boy gösteren Rus fenomen herkesi şaşkına çevirdi. Kalabalığın ve meraklı bakışların arasından zorlukla sıyrılan genç kadın trafiği altüst etti.

Kalabalığın bir kısmı aracın gerçek Swarovski kristalleriyle kaplanıp kaplanmadığını sorgularken Radionova, Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla iddialara son vermiş oldu.

Radionova'nın Lamborghini'sine "DAR IIA" plakası taktırarak aracın kendisine ait olduğunu da doğruladı.

Kristallerin güçlü motor karşısında oluşan ısı ile nasıl başa çıkacağı merak konusu oldu. Öte yandan lüks aracın, ultra hafif karbon yüzeyi kristaller biraz daha ağırlaştı.

Daha önce bir Mercedes-Benz CLS ve Lamborghini Huracan'ı da kristaller ile kaplatan fenomenin yeni aracı için "Bruce Wayne kadın olsaydı bu onun arabası olurdu" yorumu yapıldı.



