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Rus fenomen, Lamborghini aracını Swarovski ile kapladı

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2019 10:10 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden Kadın giysileri satan Rus asıllı Instagram fenomeni ve model Daria Radionova son yaptığıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. bir Lamborghini, Lamborghini olalı böylesini görmedi...

Rus fenomen, Lamborghini aracını Swarovski ile kapladı

Rus fenomen Daria Radionova sosyal medyaya salladı.

Lüks yaşam tarzı ve sosyal medyadan paylaştığı iddialı fotoğraflarla ünlenen Daria Radionova bu sefer de 500 bin dolar değerindeki Lamborghini Aventador SV aracını Swarovski kristalleri ile kapladı!

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Yaklaşık 700 saatte tamamlanan kaplama için yaklaşık 2 milyon Swarovski kristali kullanıldı.

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Aracıyla Londra'daki bir geçit töreninde boy gösteren Rus fenomen herkesi şaşkına çevirdi. Kalabalığın ve meraklı bakışların arasından zorlukla sıyrılan genç kadın trafiği altüst etti.

Kalabalığın bir kısmı aracın gerçek Swarovski kristalleriyle kaplanıp kaplanmadığını sorgularken Radionova, Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla iddialara son vermiş oldu.

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Radionova'nın Lamborghini'sine "DAR IIA" plakası taktırarak aracın kendisine ait olduğunu da doğruladı.

Kristallerin güçlü motor karşısında oluşan ısı ile nasıl başa çıkacağı merak konusu oldu. Öte yandan lüks aracın, ultra hafif karbon yüzeyi kristaller biraz daha ağırlaştı.

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Daha önce bir Mercedes-Benz CLS ve Lamborghini Huracan'ı da kristaller ile kaplatan fenomenin yeni aracı için "Bruce Wayne kadın olsaydı bu onun arabası olurdu" yorumu yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Lamborghini Swarovski Daria Radionova

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