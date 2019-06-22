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Rus itfaiyeciler yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 22.06.2019 14:47 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir evde çıkan yangından kurtarılan ve ölmek üzere olan kedi Rus itfaiyecilerin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Park caddesinde bulunan bir binanın 4’ncü katından çıkan dumanlar üzerine bölgede yaşayanlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelip ilk etapta binanın dışından yangını söndürmek için müdahale etti. Evde kimsenin olup olmadığının bilinmemesi üzerine bir süre sonra itfaiyeciler dairenin kapısını kırıp eve girdi. Evde hiçbir kişinin bulunmadığını gören itfaiye ekipleri bir odada kedi gördü. Kendisinden geçen kediyi acilen dışarıya çıkaran itfaiye ekipleri hemen araçlarında bulunan oksijen tüpü ve maskesini çıkararak kediye oksijen verdi.

ÖLMEK ÜZERE OLAN KEDİ HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Neredeyse ölmek üzere olan kedi itfaiyecilerin oksijen vermesiyle birlikte kendisine gelmeye başladı. Bir itfaiyeci de kedinin yüzüne su atarak ayılmasını sağladı. Kedi kendisine geldikten sonra itfaiye ekipleri bölgede bulunan veteriner hekimliğine kediyi ulaştırdı. Veterinerler ilk incelemede kedinin ciğerlerinin tahrip olduğunu ve bir sürede tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken Moskova itfaiyesi tarafından yayınlanan 10 saniyelik görüntü kedinin ölümle yaşam arasındaki halini gözler önüne serdi. Kediyi kurtaran itfaiyeciler Rusya’da kahraman ilan edilirken itfaiye ekibinin tümünün ödüllendirilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kedi itfaiye rusya Moskova

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