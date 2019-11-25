Mynet Trend

Rus kadınlarının hızlı yaşlanmalarının sebebi ortaya çıktı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | Son Güncelleme

Çin’de yayın yapan Sohu gazetesinin yayınladığı bir makalede Rus kadınların Çinlilere göre neden ‘daha hızlı yaşlandıkları’ anlatıldı.

Rus kadınlarının hızlı yaşlanmalarının sebebi ortaya çıktı!

Kadınların yaşadıkları ülkeye bakılmaksızın yaşlandıkları belirtilen yazıda, “Ancak Çinli kadınlara göre Rus kadınlar biraz daha hızlı yaşlanıyor gibi görünüyor” ifadelerine yer verildi. Rus kadınların evlendikten sonra güçlerinin büyük bir kısmını aileleri için sarf ettikleri ve dış görünüşlerine eskisi kadar dikkat etmedikleri anlatılan makalede, fakat hızlı yaşlanmanın en önemli etkeninin genetik olduğu vurgulandı.

KİLO ALMAYA BAŞLADIĞI ANDA YANDI

Yazar, “Ruslar Doğu Slav etnik grubuna ait. Bu nedenle Rus kızlar o kadar uzun boylu ve açık tenli oluyor. Bu doğal bir avantaj, ancak kız kilo almaya başlar başlamaz, bu bile onu kurtaramaz” ifadelerini kullandı.

HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE BOL KALORİLİ YEMEKLERE ALIŞIKLAR

Rusya’nın kuzey yarımkürede bulunduğunun ve bu nedenle soğukların yıl boyunca devam ettiğinin ileri sürüldüğü yazıda, bu iklim şartlarında yaşayan vatandaşların karbonhidrat bakımından zengin bol kalorili yemeklere alışık olduğu kaydedildi.

Makalede, “Aslında kadın evlendikten sonra kendini formda tutarsa, tüm bunlar önlenebilir. Zira sporla uğraşan insanlar nasıl sağlıklı bir yaşam sürdüreceklerini bilir” ifadelerine yer verildi.

PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
Ona ikizi kadar benzeyen TikTok kullanıcısı fenomen olduOna ikizi kadar benzeyen TikTok kullanıcısı fenomen oldu
2019 Sakal ve Bıyık Şampiyonası'ndaki inanılmaz adaylar!2019 Sakal ve Bıyık Şampiyonası'ndaki inanılmaz adaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ruslar Rus kadınları yaşlılık

En Çok Okunan Trend Haberler

Küçük çocuğun feci ölümü! Yıkıldılar

Küçük çocuğun feci ölümü! Yıkıldılar

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Küvete girdi! Çıplak mı değil mi? Olay oldu

Küvete girdi! Çıplak mı değil mi? Olay oldu

İmamoğlu'nun Zabıta Daire Başkanlığı ziyareti olay oldu!

İmamoğlu'nun Zabıta Daire Başkanlığı ziyareti olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı

22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Onları görünce durup tek tek saydı

Onları görünce durup tek tek saydı

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta internetten cep telefonu sipariş etti, paketten bitki çayı ve temizlik malzemesi çıktı

Cep telefonu sipariş etti, gelen ürünleri görünce inanamadı

Araçta bırakılan köpek, şoför mahaline geçince olanlar oldu!

Araçta bırakılan köpek, şoför mahaline geçince olanlar oldu!

Koku giderici sprey sıkıp, sigara yaktı ve...

Koku giderici sprey sıkıp, sigara yaktı ve...

Ünlü YouTuber'dan flaş karar!

Ünlü YouTuber'dan flaş karar!

Kızına hediye ettiği taş ölümüne sebep oluyordu!

Kızına hediye ettiği taşın ne olduğunu öğrenince şoka girdi!

Duvara bantlayıp satışa çıkardı! 5 bin TL istiyor

Duvara bantlayıp satışa çıkardı! 5 bin TL istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.