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Rus kargo gemisi, Güney Kore'de köprüye böyle çarptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2019 10:12 | Son Güncelleme

Rus kargo gemisi Seagrand, Güney Kore'de bir köprüye çarptı. O anlar görüntülere yansıdı.

Güney Kore'nin metropol şehirlerinden Busan'da Gwangan köprüsünün ayaklarına bir Rus yük gemisi çarptı. Köprü ve gemide hasar oluştu.

Sahil güvenlik ekipleri, kaptanın yasal limitlerin üzerinde alkol almış olduğunun tespit edildiğini belirtti. Sahil güvenlik ekipleri, aynı geminin köprüye çarpmadan 40 dakika önce de bir yolcu gemisine çarptığının belirlendiğini; kaptan hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. (DHA)

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Güney Kore kargo gemi köprü kaza

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