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Rus kargo gemisi, sarhoş kaptanı yüzünden köprüye çarptı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 01.03.2019 13:19 | Son Güncelleme

Güney Kore'de seyir halindeki bir Rus kargo gemisi, Gwangan köprüsüne çarptı.

Rus kargo gemisi Seagrand, Güney Kore’de bir köprüye çarptı. Bugün yerel saatle 14:20’de gerçekleşen kazada, gemi Güney Kore’nin metropol şehirlerinden Busan’da Gwangan köprüsünün ayaklarına çarptı. Köprü ve gemide hasar oluştu.

Sahil güvenlik ekipleri, kaptanın yasal limitlerin üzerinde alkol almış olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Sahil güvenlik ekipleri, aynı geminin köprüye çarpmadan 40 dakika önce de bir yolcu gemisine çarptığının belirlendiğini; kaptan hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
rus kargo gemisi Güney Kore rusya

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