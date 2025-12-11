Rus modele sevgilisinden korkunç şiddet! 2 hafta sonra komada bulundu: Darbeye bağlı beyin şişliği yaşamış

Günlerdir kendisinden haber alınamayan Rus model Angelika Tartanova, Moskova’da bir hastanede ağır yaralı halde bulundu. 33 yaşındaki Tartanova’nın ciddi baş yaralanması geçirdiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.

ARKADAŞLARI FARK ETTİ

Tartanova, en son 21 Kasım’da sevgilisi Dmitry ile tartıştıktan sonra görülmüştü. Spor salonundaki eğitmenine, birlikte yaşadıkları evden ayrıldığını söylemişti. Arkadaşları, telefonuna ulaşamayınca 28 Kasım tarihinde endişelenip genç kadının evine gitti. Evde yarım bırakılmış valizler, dağınıklık ve güçlükle yaşanan tartışmanın kanlı izleri bulundu. Ev anahtarı ise posta kutusundaydı.

BEYNİ ŞİŞMİŞ

Genç kadının 9 Aralık’ta Pirogov Şehir Klinik Hastanesi’nde olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda olduğu ve konuşamadığı belirtildi. Doktorlar, ağır beyin şişmesi nedeniyle ameliyat yapıldığını açıkladı. Yerel basına göre Tartanova, bilinci açıldıktan sonra sevgilisinin kendisini dövdüğünü söyledi.

Angelika, Krasnodar’dan Moskova’ya taşınmış ve oğlunu ailesine bırakmıştı. Altı ay önce tanıştığı Dmitry’nin varlıklı olduğunu ve kendisine maddi destek sağladığını arkadaşlarına anlatmıştı. Ancak arkadaşlarına göre Dmitry zaman zaman kıskanç davranıyordu.

FARK EDİLMEMESİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Angelika’nın günlük mesajları aniden kesilince ailesi ve yakınları iyice şüphelendi. Dmitry’nin arama çalışmalarına katılmaması dikkat çekti. Aile, Dmitry’nin daha önce iki kez evlendiğini ve üç çocuğu olduğunu öğrendi.

Rusya polisi olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.