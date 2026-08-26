Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşırttı: Karşılığında 100 dolar verdi

Kurye ile müşteri arasında yaşanan sıra dışı olay, alışılmışın dışındaki talep ve ardından gelen yüksek bahşişle dikkat çekti. Alkollü olduğu belirtilen Rus müşteri, siparişini teslim etmek için kapısına gelen kuryeden köpeğini dışarı çıkararak gezdirmesini istedi.

Kuryenin, kendi görevi kapsamında bulunmayan bu talebi kabul etmesiyle sıradan bir sipariş teslimatı farklı bir deneyime dönüştü.

KURYEDEN KÖPEĞİNİ GEZDİRMESİNİ İSTEDİ

İddiaya göre alkollü olan müşteri, kuryeden köpeğini dışarı çıkarıp yürüyüş yaptırmasını talep etti. Sıra dışı isteği geri çevirmeyen kurye, köpeğin tasmasını alarak hayvanı gezdirmeye başladı.

Böylece sipariş teslimatı için gerçekleşen kısa süreli buluşma, müşterinin beklenmedik talebi üzerine köpek gezdirme hizmetine dönüştü.

JESTİNİN KARŞILIĞINDA 100 DOLAR BAHŞİŞ ALDI

Kuryenin köpeği gezdirmesinin ardından müşteri, yaptığı bu jestin karşılığını yüksek bir bahşişle verdi.

Rus müşteri, köpeğini gezdiren kuryeye 100 dolar bahşiş verdi. Kuryenin müşterinin görev tanımının dışında kalan isteğini kabul etmesiyle aldığı bahşiş, olayın en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Sıra dışı talebin ardından verilen 100 dolarlık bahşiş, kurye-müşteri karşılaşmasını dikkat çeken bir olaya dönüştürdü.