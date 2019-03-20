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Rus porno yıldızı 'yoğun çalışma programından' hastanelik oldu

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 20.03.2019 13:59 | Son Güncelleme

Yerel bir televizyon programında kazandığı ünün ardından porno endüstrisinde adından söz ettiren Elena Berkova'nın uyguladığı katı diyet ve yoğun çalışma programı sonucunda bitkin düşerek yarı baygın bir şekilde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Rus porno yıldızı 'yoğun çalışma programından' hastanelik oldu

Porno yıldızı Elena Berkova'nın evinde yarı baygın bir şekilde bulunarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Rusya'da yayın yapan StarHit haber portalınhaberine göre, aynı klinikte görev yapan bir kadın Berkova'nın durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Elena'nın vücudunu daha da güzelleştirmek için ağır diyetler uygulaması sonucunda bitkin düştüğü kabul ediliyor. Kendisine serum takıldı ve iğne yapıldı. Konuşmakta güçlük çekiyor."

Menajeri Berkova'nın hastaneye kaldırılma sebebini açıklamayı reddetse de, oyuncunun muayene altında olduğunu ve hayranlarının kendisi için endişelenmesine gerek olmadığını açıkladı.

StarHit ise, 34 yaşındaki oyuncunun ağır çalışma koşulları sonucunda yorgun düştüğünü açıkladı. Berkova, 'The Berkova' isimli erotik şovu kapsamında Rusya'da turnelere çıkıyordu.

MURMANSK BÖLGESİNE ADAY

Oyuncunun aynı zamanda beşinci eşinden de boşandığı ve bu durumun kendisi üzerinde olumsuz etkileri olduğu iddia edildi.

Öte yandan Berkova, ülkenin kuzeyinde bulunan Murmansk Bölge Valiliği için de seçimlere gireceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
porno yıldızı berkova hastane yoğun çalışma

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