Mynet Trend

Rus turist Taksim'de herkesi şaşkına çevirdi

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

Rusya’dan İstanbul’a gelen Rus turist Sergey Daskevshig, yaptığı 8.5 santimlik bisikletleri Taksim Meydanı'nda sergiledi. Rus turist ürettiği 8.5 santimlik bisikletiyle gerçek bisiklet ile yarışarak, herkesi şaşkına çevirdi.

Rus turist Taksim'de herkesi şaşkına çevirdi

Rusya’dan İstanbul’a bir günlük ziyaretle gelen Rus turist, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda ürettiği çeşitli ebatlardaki bisikletleriyle herkesi şaşırttı. Sergey Daskevshig'in, Taksim Meydanı’nda sergilediği 25, 19, 11.5, 9.5 ve 8.5 santim uzunluğundaki bisikletler büyük ilgi gördü.

Bazı vatandaşlar ve turistler bisiklete binip sürmeye çalıştı ancak başarılı olmakta zorlandı. Bunun üzerine Sergey, kendi ürettiği bisiklete binerek vatandaşlardan ilgi topladı. El kadar bisikleti sürdüğünü gören bazı vatandaşlar hayret ederken, bazıları ise o anları cep telefonlarına kaydetti.

fdff

Ayda bir tane bisiklet üreten Sergey Daskevshig, çeşitli ebatlardaki bisikletleri yaklaşık bin euroya sattığını belirtti.

Dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat eden Sergey Daskevshig, bisikletlerini sergiliyor. Taksim’de 8.5 santimlik bisikletleri gören normal bisikletli vatandaşlar, Rus turiste yarışma teklifinde bulundu. Yarışın sonunda Rus turist 8.5 santimlik bisikletiyle yarışı kazanırken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

(İHA)


İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varİstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Sultangazi'de iğrenç olay! Mahallelinin elinden polis zor aldıSultangazi'de iğrenç olay! Mahallelinin elinden polis zor aldı
Yollarda bayram yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldiYollarda bayram yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taksim rus bisiklet

En Çok Okunan Trend Haberler

Böyle tehdit görülmedi! 'Sürprizler hazırladık!'

Böyle tehdit görülmedi! 'Sürprizler hazırladık!'

Ülkenin başına Osmanlı torunu geçti!

Ülkenin başına Osmanlı torunu geçti!

Hepsi karnından çıktı, tam 30 kilogram!

Hepsi karnından çıktı, tam 30 kilogram!

Farkında olmadan 1 yıl boynunda taşıdı! Gerçek ise şoke etti

Farkında olmadan 1 yıl boynunda taşıdı! Gerçek ise şoke etti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Cübbeli Ahmet: Bazı ilahiyatçılara kapak olsun!

Cübbeli Ahmet: Bazı ilahiyatçılara kapak olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Sıfır motoru çalındı, görüntüleri izleyince şoke oldu

Sıfır motoru çalındı, görüntüleri izleyince şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de iğrenç olay! Mahallelinin elinden polis zor aldı

Sultangazi'de iğrenç olay! Mahallelinin elinden polis zor aldı

Yollarda bayram yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi

Yollarda bayram yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Gören hemen ekiplere haber verdi

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Ekipler alarma geçti

İki buçuk yaşındaki bebeğin feci ölümü!

İki buçuk yaşındaki bebeğin feci ölümü!

El ve ayakları bağlı çıplak halde cesedi bulunmuştu! Nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı

Antalya'daki korkunç olayda sır perdesi aralandı!

İBB duyurdu: Plajlar 4 Haziran'da açılıyor

İBB duyurdu: 4 Haziran'da açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.