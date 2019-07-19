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Rus Youtuber şaka yapmak isterken can aldı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 19.07.2019 11:57 | Son Güncelleme

Rus Youtuber Alexei Makeev, Meksika'da şaka videosu çekerken bir Meksikalının ölümüne neden oldu. 37 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Rus Youtuber'a 10 bin dolarlık para cezası da kesildi.

Rus Youtuber şaka yapmak isterken can aldı!

Rusya’da yaşadığı dönemde internete yüklediği videoları ile fenomen olan Aleksei Makeev, daha farklı videolar çekmek amacıyla Meksika’nın Cancun şehrine yerleşti. Uzun süredir Meksika’da yaşayan Rus asıllı fenomen, yerli halka yaptığı şakalarla burada da adından bahsettirmeyi başardı.

İki yıl önce yeni bir video kayda aldığı sırada şakanın dozunu kaçıran Rus asıllı fenomen, Meksikalı bir grup tarafından saldırıya uğrayarak linç edilmek istendi. Kendini savunmak isteyen Makeev ise çıkardığı bıçak ile bir Meksikalıyı öldürdü. Uğradığı saldırı sonucu beyin hasarı geçiren Makeev, tedavi amacıyla bir süreliğine ilaçla komada tutuldu. Taburcu olduktan sonra ise tutuklanan Rus fenomen cezaevine gönderildi.

Cancun’da hakim karşısına çıkan Makeev, ifadesinde yalnızca kendini savunduğunu ve cinayetin nefsi müdafaa olduğunu söyleyerek kendisine en düşük cezanın verilmesini istedi. Çarşamba günü düzenlenen duruşmanın sonucunda mahkeme heyeti, Rus asıllı fenomeni 37 buçuk yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırdı.

Rus diplomatlar, mahkemenin verdiği kararın ardından ceza ile ilgili çalışma başlatırken, Meksika’da hapis cezasına çarptırılan fenomenin ise Rusya'ya iade talebinde bulunmadığı açıklandı.

Mahkemenin verdiği karar ile hapse mahkum edilen Makeev’in cezasını Meksika’da çekecek olması ülkede birçok kişinin tepkisini çekiyor. İnternet kullanıcıları başlattığı bir imza kampanyasında, Meksika’da kalıcı oturum izni almış olan Rus asıllı Aleksei Makeev’in sınır dışı edilmesini istiyor. Kampanyayı 8 binden fazla kişi imzaladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya youtuber Mkesika ölüm fenomen

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