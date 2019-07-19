Rus Youtuber şaka yapmak isterken can aldı!

Rusya’da yaşadığı dönemde internete yüklediği videoları ile fenomen olan Aleksei Makeev, daha farklı videolar çekmek amacıyla Meksika’nın Cancun şehrine yerleşti. Uzun süredir Meksika’da yaşayan Rus asıllı fenomen, yerli halka yaptığı şakalarla burada da adından bahsettirmeyi başardı.

İki yıl önce yeni bir video kayda aldığı sırada şakanın dozunu kaçıran Rus asıllı fenomen, Meksikalı bir grup tarafından saldırıya uğrayarak linç edilmek istendi. Kendini savunmak isteyen Makeev ise çıkardığı bıçak ile bir Meksikalıyı öldürdü. Uğradığı saldırı sonucu beyin hasarı geçiren Makeev, tedavi amacıyla bir süreliğine ilaçla komada tutuldu. Taburcu olduktan sonra ise tutuklanan Rus fenomen cezaevine gönderildi.

Cancun’da hakim karşısına çıkan Makeev, ifadesinde yalnızca kendini savunduğunu ve cinayetin nefsi müdafaa olduğunu söyleyerek kendisine en düşük cezanın verilmesini istedi. Çarşamba günü düzenlenen duruşmanın sonucunda mahkeme heyeti, Rus asıllı fenomeni 37 buçuk yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırdı.