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Rusları ne kadar tanıyorsunuz? Ruslarla tanışmadan önce...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 29.04.2019 14:28 | Son Güncelleme

Her milletin kendine özgü adetleri ve inanışları vardır. Başka kültürleri bilmek ve halkları tanımak ufkumuzu genişletir. Ruslar da bu milletlerden biri. Peki siz Rusları ne kadar iyi tanıyorsunuz? Hadi hep beraber bakalım...

Rusları ne kadar tanıyorsunuz? Ruslarla tanışmadan önce...

Sovyet dönemi alışkanlıkları, Rus insanının sosyal davranış biçimleri ve yemek tercihleri… Bunları düşündüğümüzde siz Rusları ne kadar iyi tanıyorsunuz? Olur da bir gün bir Rus ile tanışırsanız bu bilgiler işinize yarayabilir. Sizler için derlediğimiz Ruslar hakkındaki bu bilgileri okuduğunuzda çok şaşırakcasınız.

İşte Ruslar hakkında duymadıklarınız...

Ruslar hiçbir eşyayı ellerinden çıkarmazlar. Sovyet döneminden kalma bir alışkanlıkla, halkın büyük çoğunluğu eşyaları çöpe atmanın israf olduğunu düşünür.

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Rus erkekleri arasında en yaygın isimler Aleksandr, Sergey ve Dimitri’yken; kadınlar arasında en yaygın kullanılan isimler Elena ve Olga’dır.

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Ruslar her işi mümkün olan en geç vakitte yapma eğilimindedirler ve bunu pek de iyi yaparlar.

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Ruslar, mesajlaşırken gülen yüz yerine parantez kullanmayı tercih ederler.

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Ruslar pahalı arabalar ve yüksek mevkilerden etkilenir, onlar için bu gibi şeylerin önemi büyüktür.

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Ruslar, Japon mutfağına özellikle de suşi’ye bayılırlar.

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Ruslar kış aylarında dondurma yemeyi severler. Rusya’da sıcaklık sıfırın altına indiğinde dahi kimi dondurma dükkanlarının açık olduğunu görebilirsiniz.

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Rusya’da kadeh kaldırırken en yaygın kullanılan ifade ‘Na zdorovye’ değildir. ‘Na zdorovye’ demek, yabancıların çok sık düştüğü bir hata olsa da Rusya’da kadeh kaldırırken ‘Za zdorovye’ (Sağlığımıza!) denilir. ‘Na zdorovye’ ise ‘afiyet olsun’ anlamına gelir.

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Ruslar havadan sudan muhabbetlerden hoşlanmazlar. Rusların çoğu bu tür sohbetleri zaman kaybı olarak görür.

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Sovyet döneminden kalma bir alışkanlıkla, Ruslar en değerli yemek takımlarını ve en güzel kıyafetlerini özel günler için saklarlar.

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