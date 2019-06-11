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Rusların düğün fotoğrafları gözlerinizi kanatacak!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 11.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

Düğün fotoğrafları bir ömür bizimle birlikte olacak en değerli anılardan, ancak Ruslar bu durumu biraz yanlış anlamış olabilir mi?

Rusların düğün fotoğrafları gözlerinizi kanatacak!

Düğün fotoğrafları her kültürde önemlidir. İki insanın hayatını birleştirdiği bu en özel günde çekilen fotoğraflar özenle yıllar boyunca saklanır. Öyle ki son zamanlarda düğün fotoğrafçılığı adlı fotoğrafçılık kolu iyice gelişti. İnsanlar bu özel günlerini daha da özel kılmak için elinden geleni yapıyor. Ancak Ruslar bu konuda herkesten biraz farklı olabilir. Çünkü Rus düğün fotoğrafları gerçekten hayallerimizin çok çok ötesinde yer alıyor. Ya Rusların iyi bir fotoğrafçıya ihtiyacı var ya da Rusların tarzı bu. Biz karar veremedik, bakıp kararı siz verin.

İşte çılgın Ruslar ve onların düğün fotoğrafları...

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