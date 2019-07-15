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Rüştü Onur Atilla'nın sunduğu Gel Hemşerim, Show TV'de ne zaman başlayacak?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 15.07.2019 03:05 | Son Güncelleme

Show TV ekranlarında Gel Hemşerim isimli yeni bir yarışma programı başlıyor. Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncusu Rüştü Onur Atilla’nın sunduğu Gel Hemşerim'de yarışmak için başvurular da devam ediyor.

Rüştü Onur Atilla'nın sunduğu Gel Hemşerim, Show TV'de ne zaman başlayacak?

BKM imzalı Güldür Güldür Show'daki başarılı oyunculuğuyla tanınan Rüştü Onur Atilla, bu defa yeni bir yarışma programının sunuculuğunu yapacak. Show TV'de yayınlanacak olan Gel Hemşirem'de birbirinden ilginç maceralar yaşanacak. Ekranların yeni yarışma programı Gel Hemşerim, Ağustos ayında yayınlanmaya başlayacak.

Gel Hemşerim (1)

GEL HEMŞERİM NASIL BİR YARIŞMA?
Köy meydanında büyük eğlenceye, açık havada çekirdek çitlemeye, oynamaya, tüynemeye, memleketin her köşesinin tadını çıkarmaya, yarışmaya ve kazanmaya hazırsanız Rüştü Onur Atilla’nın sunumuyla Gel Hemşerim, Show TV’de sizleri bekliyor.

Gel Hemşerim (3)

Gel Hemşerim kendi yaşadıkları çevrenin en meşhurları, doğdukları toprakların en sevilenleri, muhabbetine doyum olmaz, insanlığından sual olunmaz gizli kahramanlarını memleketin dört bir yanından topluyor ve onlarla hem milli hem de tatlı dilli bir takım kuruyor. Gizli kahramanlar tam bir takım oyunu sergileyecekler ve memleketin her köşesinden gelen hemşerilerine para kazandırmak için sunucuyla birlikte taş üstünde taş bırakmayacaklar!

%100 doğal, %100 organik, gezen sunucu yarışması “Gel Hemşerim” çok yakında Show TV’de!

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