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Rüşvet skandalı sonrası Desperate Housewives oyuncusu Felicity Huffman’dan ilk açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2019 16:32 | Son Güncelleme

Kızının istediği üniversiteye kabul edilmesi için rüşvet verdiği gerekçesiyle tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisi oyuncusu Felicity Huffman ilk kez sessizliğini bozarak, “Büyük bir pişmanlık duyuyorum ve yaptığımdan utanıyorum” dedi.

Rüşvet skandalı sonrası Desperate Housewives oyuncusu Felicity Huffman’dan ilk açıklama

Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisinin yıldızı Felicity Huffman, kızını ABD’nin seçkin üniversitesine kabul ettirebilmek için rüşvet verdiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından ilk kez sessizliğini bozdu.

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18 yaşındaki kızı Sofia’nın okula kabul edilmesi için sınav puanını yükseltme karşılığında 15 bin dolar rüşvet verdiği gerekçesiyle geçen ay tutuklanan ve 250 bin dolar kefalet ödeyerek serbest bırakılan 56 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Shameless dizisinin başrol oyuncusu William H. Macy ile evli olan Huffman, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Suçumu tamamen kabul ediyorum, büyük bir pişmanlık duyuyorum ve yaptığımdan utanıyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum ve sonuçlarını da kabulleneceğim. Kızımın, ailemin, arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın ve eğitim camiasının acı çekmesine neden olduğum için utanıyorum. Onlardan özür dilemek istiyorum, özellikle üniversiteye girmek için her gün çok çalışan öğrencilerden ve çocuklarını desteklemek için büyük fedakarlık yapan ailelerinden özür dilemek istiyorum ve bunu dürüstçe istiyorum.”

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ABD'de çocuklarının ülkenin seçkin üniversitelerinde eğitim almalarını sağlamak için toplamda milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçlanan 50 kişi arasında Full House dizisi yıldızı Lori Loughlin de yer alıyordu. 54 yaşındaki ABD’li oyuncunun rüşvet skandalı sonrası cezalandırılıp cezalandırılmadığı henüz bilinmiyor. Loughlin henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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Felicity Huffman Rüşvet skandalı

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