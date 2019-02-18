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'Rusya, Ay'da maden çıkarmayı planlıyor'

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.02.2019 10:29 | Son Güncelleme

Rusya'nın 2031-2035 yıllarında Ay'a 4 adet otomatik uzay aracı göndererek maden çıkarma çalışmalarına başlamayı planladığı bildirildi.

'Rusya, Ay'da maden çıkarmayı planlıyor'

Sputnik'e konuşan roket ve uzay endüstrisinden bir kaynak, Rusya'nın 2031-2035 yıllarında Ay'a 4 adet otomatik uzay aracı göndererek maden çıkarma çalışmalarına başlamayı planladığı söyledi.

Yetkilinin aktardıklarına göre Luna-30 uzay aracı, insanlı uçuş misyonlarına destek verecek olan çok kullanımlı uzay gemisini, Luna-31 uzay aracı da madenlerin işletilmesi için gerekli ekipmanlarla donatılmış 5 ton ağırlığındaki Ay'da yürüyüş aracını Dünya'nın uydusuna taşıyacak.

Kaynak, "Luna-32 uzay aracı, Ay'da bir poligonun yapımı için 6 tona kadar ağırlığındaki ağır modülleri transfer edecek, Luna-33 yörünge aracının fırlatılmasıyla da iletişim ve navigasyon sağlanmış olacak" diye konuştu.

Rusya geçen yıl, Ay yüzeyine düzenli olarak misyonlar göndermek için özel bir 'nakliye sistemi' kurma planları olduğunu bildirmişti.

Rusya, Ay yüzeyinde, uzaktan kontrol edilecek avatar robotların yerleştirileceği kalıcı bir üs kurmayı planlıyor.

Roscosmos'tan yapılan açıklamaya göre kozmonotlar Ay yüzeyine 2031'de ayak basabilecek, daha sonra insanlı uçuşların her yıl yapılması planlanıyor. Ancak yüzeye insanlı bir uzay gemisi gönderilmeden önce 2021-2030 yılları arasında Ay'a çeşitli işlevleri gerçekleştirecek olan birkaç otomatik uzay aracı daha gönderilecek.

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Anahtar Kelimeler:
rusya maden Ay uzay aracı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ya iyi güzelde Ay'da oruç tutulur mu kıble ne tarafta bizimkilere şunu bi diyinde rahatlasınlar :) Biz 100 yıl geriden geleceğiz siz takılın
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