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3 metrelik denizaslanları 'ayaklandı': Aç kalınca balık çiftliğinin yolunu tuttular

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İLGİNÇ HABERLER  | 09.01.2019 17:09 | Son Güncelleme

Rusya’nın kuzeydoğusundaki Kamçatka yarımadasında, yiyecek arayan denizaslanları 'şehre indi'. Bir balık çiftliğine gelen denizaslanlarından biri, KamAZ kamyonun içindeki balıklardan almak için ayağa kalktı.

3 metrelik denizaslanları 'ayaklandı': Aç kalınca balık çiftliğinin yolunu tuttular

Rusya'nın en soğuk bölgelerinden Kamçatka sakinleri ayıların şehirde gezmesine alışkın, ancak uzun Noel ve yılbaşı tatilinden sonra ilginç bir manzara ile karşılaştı.

Komsomolskaya Pravda gazetesinin aktardığına göre, yarımadada bu kez ayılar değil, 3 metrelik denizaslanları görüldü.

Deniz kenarında yürüyüş yapan bölge sakinlerinin görüntülediği Seroglazka köyündeki Lenin Balık Çiftliği'ni basan bir denizaslanı, ayağa kalkıp KamAZ kamyonunun içindeki balık atıklarından almaya çalıştı. Ancak denizaslanı, tüm uğraşlarına rağmen başarılı olamadı. Diğer denizaslanı da alandaki köpeğin havlamasına rağmen duruma aldırış etmedi.

Konuyla ilgili konuşan Kamçatka Su Ürünleri ve Okyanus Bilimi Araştırma Enstitüsü'nden biyolog Sergey Kornev, denizaslanlarının son yıllarda beslenmek için yarımadadaki balık çiftliklerine daha sık gelmeye başladığını söyledi.

Kamçatka bölgesinde ayıların sıklıkla şehirlere indiği görülüyor. Bölge halkı zaman zaman belli noktalara yiyecek bırakarak hayvanları besliyor.

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rusya denizaslanı açlık balık

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