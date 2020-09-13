SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Rusya'da 7 futbolcuda Covid-19 tespit edildi, maç ertelendi

Rusya'da 7 futbolcuda Covid-19 tespit edildi, maç ertelendi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.09.2020 19:36 | Son Güncelleme

Rusya Premier Lig'in 7'nci haftasında bugün oynanması planlanan Rotor Volgograd - Krasnodar karşılaşması, ev sahibi ekipteki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Rusya'da 7 futbolcuda Covid-19 tespit edildi, maç ertelendi

Bugün Volgograd kentinde oynanması beklenen karşılaşma, ev sahibi ekipte dün yapılan testlerin sonuçlarına göre 7 futbolcuda Covid-19 tespit edilmesiyle ertelendi. Takımın tamamının karantinaya ve doktor gözetimine alındığı kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz ettiİğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Takımdan ayrılıyor! İşte yeni durağı...Takımdan ayrılıyor! İşte yeni durağı...
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
Ünlü iş adamı koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü iş adamı koronavirüsten hayatını kaybetti
Başakşehir'den bir transfer daha
Başakşehir'den bir transfer daha
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Bikinili pozuna binlerce beğeni yağdı!
Bikinili pozuna binlerce beğeni yağdı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Acun Ilıcalı'nın takımı Süper Lig'den 3. transferini yaptı
Acun Ilıcalı'nın takımı Süper Lig'den 3. transferini yaptı
Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!
Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da 7 futbolcuda Covid-19 tespit edildi, maç ertelendi
7 futbolcuda Covid-19 tespit edildi, maç ertelendi
Diego Simeone de koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı!
Inter Miami, Higuain transferini tamamladı
Beckham, dev transferi tamamladı!
Takımdan ayrılıyor! İşte yeni durağı...
Takımdan ayrılıyor! İşte yeni durağı...
Eski futbolcu silah kaçakçılığından tutuklandı
Eski futbolcu silah kaçakçılığından tutuklandı
Inter, Kolarov'u transfer ettiğini açıkladı
Kolarov transferi resmen açıklandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.