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Rusya’da bir hemşire, şeffaf koruyucu giysi içine yalnızca iç çamaşırı giydiği için ceza aldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Erkek hasta tarafından çekilen ve “Şikayetçi değilim” notuyla paylaşılan fotoğraf viral oldu. Fotoğrafta bir hemşirenin şeffaf koruyucu kıyafet altına sadece iç çamaşırı giyerek hastaları tedavi ettiği görülüyor.

Rusya’da bir hemşire, şeffaf koruyucu giysi içine yalnızca iç çamaşırı giydiği için ceza aldı

Rusya’nın Tula kentinde bir hemşire, bikini ve şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi olay oldu. Hemşire, koruyucu giysinin ne kadar şeffaf olduğunu fark etmediğini söyleyerek kendini savundu. Ancak hastane yönetimi, üniforma kurallarına zarar verdiği gerekçesiyle hemşireye uyarı cezası verdi.

Moskova’nın 160 km uzağındaki Tula’daki hastanede kalan erkek bir hasta tarafından “Şikayetçi değilim” notuyla paylaşılan fotoğraf viral oldu. Ancak hastane yönetimi, fotoğrafı çeken hasta ile aynı fikirde değildi. Yönetim, tıbbi kıyafet gerekliliklerine uyulmaması nedeniyle hemşireye ceza verdi.

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İsmi açıklanmayan sağlık görevlisi, hastane yönetimine verdiği savunmada koronavirüs hastalarının tedavisinde giymek zorunda oldukları koruyucu giysinin ne kadar şeffaf olduğunu fark etmediğini söyledi. Buna rağmen “bulaşıcı hastalıklar departmanının üniforma şartlarını ihlal ettiği” gerekçesiyle hemşireye disiplin cezası uygulandığı bildirildi.

İÇ ÇAMAŞIRI DEĞİL BİKİNİ!

Hastane yönetimi, hemşirenin şeffaf koruyucu giysi içine iç çamaşırı giymiş olduğu yönündeki açıklamasını sonradan mayo giyildiği yönünde değiştirdi. Genç hemşire, olayla ilgili basına bir açıklama yapmadı ve bahsedilen disiplin cezasının detayları ise açıklanmadı.

HEMŞİREYE DESTEK MESAJI YAĞDI

Bir hasta, biraz mahcubiyet duyduğunu itiraf ederken, koronavirüs hastalarının buna bir itirazı olmadığını söyledi. Yerel gazete Tula News’a yorum yapan bir okuyucu ise konuyla ilgili “En azından bu kasvetli gerçekliklte, mizah anlayışı olan biri var” dedi.

Hemşireye gelen destek mesajları arasında “Herkes ona kızıyor ama kimse sıcaklık yüzünden böyle giyinmiş olabileceğini düşünmüyor. Belki de yönetime bağırmalısınız; çünkü burada doğru düzgün bir havalandırma yok” şeklinde bir yorum da bulunuyor.

Marina Astakhova adlı bir kadın okuyucu ise “Harika, hastaların moralini yükseliyor” dedi.
Valery Kapnin ise “Neden hemşireyi cezalandırıyorsunuz? Oysa ödüllendirmeniz gerekir. Onu böyle gören hiç kimse ölmek istemeyecektir” dedi.

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