Rusya’da bir hemşire, şeffaf koruyucu giysi içine yalnızca iç çamaşırı giydiği için ceza aldı

Rusya’nın Tula kentinde bir hemşire, bikini ve şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi olay oldu. Hemşire, koruyucu giysinin ne kadar şeffaf olduğunu fark etmediğini söyleyerek kendini savundu. Ancak hastane yönetimi, üniforma kurallarına zarar verdiği gerekçesiyle hemşireye uyarı cezası verdi.

Moskova’nın 160 km uzağındaki Tula’daki hastanede kalan erkek bir hasta tarafından “Şikayetçi değilim” notuyla paylaşılan fotoğraf viral oldu. Ancak hastane yönetimi, fotoğrafı çeken hasta ile aynı fikirde değildi. Yönetim, tıbbi kıyafet gerekliliklerine uyulmaması nedeniyle hemşireye ceza verdi.

İsmi açıklanmayan sağlık görevlisi, hastane yönetimine verdiği savunmada koronavirüs hastalarının tedavisinde giymek zorunda oldukları koruyucu giysinin ne kadar şeffaf olduğunu fark etmediğini söyledi. Buna rağmen “bulaşıcı hastalıklar departmanının üniforma şartlarını ihlal ettiği” gerekçesiyle hemşireye disiplin cezası uygulandığı bildirildi.

İÇ ÇAMAŞIRI DEĞİL BİKİNİ!

Hastane yönetimi, hemşirenin şeffaf koruyucu giysi içine iç çamaşırı giymiş olduğu yönündeki açıklamasını sonradan mayo giyildiği yönünde değiştirdi. Genç hemşire, olayla ilgili basına bir açıklama yapmadı ve bahsedilen disiplin cezasının detayları ise açıklanmadı.