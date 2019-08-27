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Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 27.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

Rusya’da bir evden kötü kokular gelince rahatsız olan komşular eve baskın yaptı. Karşılarına çıkan manzara ise korkunçtu zira Rus kadının yüzlerce fareyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Puşkino bölgesinde bir apartmanın 46 metrekarelik dairesinde oturan 55 yaşındaki yaşlı kadının evinden uzun zamandır ilginç sesler ve kötü kokular geliyordu. Komşular zaman içinde durumdan tedirgin olmaya başladı.

Her gün çöpleri karıştırarak eve çöp getiren ve kafes içinde birçok güvercin bakan kadını komşuları seslerden dolayı uyardı.

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Kadın ise komşulara evde sadece güvercin beslediğini söyledi. Daireden çıkan yüksek seslere ve kokuya dayanamayan apartman sakinleri, bir araya gelerek kadının evini basmaya karar verdi. Komşular hep birlikte daireye girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

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EVDEN YÜZLERCE FARE ÇIKTI

Komşular eve girdiği anda evin içerisinde yüzlerce farenin olduğunu gördü. Eve girenler karşılarındaki tabloyu görünce gözlerine inanamadı. Farelerden korkanlar daireye giremezken, cesaretle daireye girenler cep telefonlarının kameralarıyla fareleri görüntüledi. Komşular eve girince dairenin sahibini azarlayarak eve ekipleri çağıracaklarını söylediler.

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Fareleri besleyen kadın ise komşularına sert çıkarak hayatının kimseyi ilgilendirmeyeceğini söyledi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadınlar Rus televizyonlarını davet ettiklerini ve bu rezilliği tüm Rusya’nın göreceğini ifade etti. Dün yaşanan olayın görüntüleri akşam saatlerine internete düşünce televizyonların olayı duyurmasına gerek kalmadan olay tüm Rusya’da büyük etki oluşturdu. Yetkililer tarafından evin karantinaya alınarak farelerden arındırılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
rusya fare kadın

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