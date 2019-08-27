Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Puşkino bölgesinde bir apartmanın 46 metrekarelik dairesinde oturan 55 yaşındaki yaşlı kadının evinden uzun zamandır ilginç sesler ve kötü kokular geliyordu. Komşular zaman içinde durumdan tedirgin olmaya başladı.

Her gün çöpleri karıştırarak eve çöp getiren ve kafes içinde birçok güvercin bakan kadını komşuları seslerden dolayı uyardı.

Kadın ise komşulara evde sadece güvercin beslediğini söyledi. Daireden çıkan yüksek seslere ve kokuya dayanamayan apartman sakinleri, bir araya gelerek kadının evini basmaya karar verdi. Komşular hep birlikte daireye girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

EVDEN YÜZLERCE FARE ÇIKTI

Komşular eve girdiği anda evin içerisinde yüzlerce farenin olduğunu gördü. Eve girenler karşılarındaki tabloyu görünce gözlerine inanamadı. Farelerden korkanlar daireye giremezken, cesaretle daireye girenler cep telefonlarının kameralarıyla fareleri görüntüledi. Komşular eve girince dairenin sahibini azarlayarak eve ekipleri çağıracaklarını söylediler.