Rusya'da dikkat çeken dava: O logoyu paylaşınca hapis cezası aldı!

Rusya’da Meta çatısı altındaki Instagram logosunu sitesinde kullanan “Gulag-Info”nun sahibi Denis Soldatov’a 15 gün hapis cezası verildi. Moskova’daki mahkeme, ülkede yasaklı platform simgesinin yer almasını “aşırılıkçı içerik” kapsamında değerlendirerek karara hükmetti.

Çiğdem Berfin Sevinç

Rusya’da bir internet sitesinde Instagram’a ait logo yer aldığı gerekçesiyle sitenin sahibine hapis cezası verildi.

"Gulag-Info" adlı internet sitesi aleyhine açılan dava, başkent Moskova’da görüldü.

Sitede, Rusya’da erişim engeli bulunan Instagram’a ait logonun yer alması nedeniyle yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, sitenin sahibi Denis Soldatov’a 15 gün hapis cezası verdi.

ÜLKEDE ERİŞİM ENGELİ

Rusya’da Instagram ve Facebook sitelerinin çatı şirketi Meta, aşırılıkçılığı destekleyen kurumlar arasında yer alıyor.

Ülkede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Facebook ve Instagram’ın yanı sıra X ve YouTube gibi çok sayıda yabancı dijital platforma erişim engeli getirilmişti.

