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Rusya'da havai fişek taşıyan kamyon alev aldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 21.09.2019 13:58 | Son Güncelleme

Rusya'da havai fişek taşıyan bir kamyon otoyolda seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangın kasaya sıçrayınca, havai fişekler peş peşe patlamaya başladı.

Olay, Habarovsk bölgesinde yer alan Habarovsk-Komsomolsk-na-Amure otoyolunda meydana geldi.

Gece saatlerinde havai fişek taşıyan kamyon, otoyolda seyir halindeyken bir anda alev aldı. Bunun üzerine kamyonda bulunan havai fişekler patlamaya başladı.

Sosyal medyada olay anına dair paylaşılan videolarda, havai fişeklerin art arda patladıkları görülüyor.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ve olayda kimsenin yaralanmadığı; aracın ise kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

(DHA)

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rusya havai fişek

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