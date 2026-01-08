Rusya'da helikopter kazası: 2 ölü

RUSYA'nın Perm bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
08.01.2026 17:05
+
Yorum Yap
+
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Perm bölgesindeki bir otelin yakınlarında ‘R44’ tipi helikopterin düştüğünü duyurdu. Kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum