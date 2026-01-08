Mynet Trend

Rusya'da helikopter kazası: 2 ölü

RUSYA'nın Perm bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Perm bölgesindeki bir otelin yakınlarında ‘R44’ tipi helikopterin düştüğünü duyurdu. Kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Rusya
