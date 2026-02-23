Mynet Trend

130 bin sterlinlik estetikleriyle gündem olmuştu! Ünlü fenomen hayatını kaybetti

Kendisine “Britain’s Lip King” diyen ve estetik operasyonlarıyla adından söz ettiren Jordan James Parke 18 Şubat 2026’da hayatını kaybetti. 130 bin sterlini aşan operasyonları ve Kardashian hayranlığıyla tanınan fenomenin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Çiğdem Berfin Sevinç

Britanya’da kendisini “Britain’s Lip King” olarak tanıtan fenomen isim Jordan James Parke hayatını kaybetti. Daha önce Jordan James Park olarak bilinen ve estetik operasyonlarıyla gündeme gelen Parke’nin 18 Şubat 2026’da yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

130 bin sterlinlik estetikleriyle gündem olmuştu! Ünlü fenomen hayatını kaybetti 1

130 BİN STERLİNLİK ESTETİK

Bugüne kadar 130 bin sterlinden fazla estetik operasyon yaptırdığı bilinen Parke, en az dört burun ameliyatı, Brazilian Butt Lift (BBL) ve 50’den fazla işlem geçirmişti. Daha önce This Morning ve Bodyshockers programlarına katılarak operasyonlarını anlatmıştı.

130 bin sterlinlik estetikleriyle gündem olmuştu! Ünlü fenomen hayatını kaybetti 2

KARDASHİAN HAYRANLIĞIYLA TANINDI

Özellikle Kim Kardashian’a olan hayranlığıyla bilinen Parke, görünümünde Kardashian ailesinden ilham aldığını söylemişti.

AİLESİ YASA BOĞULDU

Kız kardeşi sosyal medya paylaşımında “Aile olarak şoktayız ve kalbimiz kırık” ifadelerini kullandı.

