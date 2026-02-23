130 bin sterlinlik estetikleriyle gündem olmuştu! Ünlü fenomen hayatını kaybetti

Britanya’da kendisini “Britain’s Lip King” olarak tanıtan fenomen isim Jordan James Parke hayatını kaybetti. Daha önce Jordan James Park olarak bilinen ve estetik operasyonlarıyla gündeme gelen Parke’nin 18 Şubat 2026’da yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

130 BİN STERLİNLİK ESTETİK

Bugüne kadar 130 bin sterlinden fazla estetik operasyon yaptırdığı bilinen Parke, en az dört burun ameliyatı, Brazilian Butt Lift (BBL) ve 50’den fazla işlem geçirmişti. Daha önce This Morning ve Bodyshockers programlarına katılarak operasyonlarını anlatmıştı.

KARDASHİAN HAYRANLIĞIYLA TANINDI

Özellikle Kim Kardashian’a olan hayranlığıyla bilinen Parke, görünümünde Kardashian ailesinden ilham aldığını söylemişti.

AİLESİ YASA BOĞULDU

Kız kardeşi sosyal medya paylaşımında “Aile olarak şoktayız ve kalbimiz kırık” ifadelerini kullandı.