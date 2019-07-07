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Rusya'da ilginç akım: Yalın ayak metro yolculuğu

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DÜNYA  | 07.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

Rusya'nın çeşitli kentlerindeki metro istasyonlarında yeni bir akım başladı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bu akımın takipçileri, metro istasyonlarında yalın ayak yürüyerek seyahatlerini ayakkabısız gerçekleştiriyor.

Rusya'da ilginç akım: Yalın ayak metro yolculuğu

Rus medyasına yansıyan haberlere göre, aralarında Moskova ve Novosibirsk gibi şehirlerin de yer aldığı çok sayıda Rus kentinde bazı yolcular yalın ayak metro seyahatini tercih ediyor.

'Yalın ayaklı' olarak adlandırılan bu akımın takipçileri, şehirde gün boyu yalın ayak yürüme çağrısında bulunuyor.

Bir Youtube bloggerı olan 33 yaşındaki Polina Smerch'in öncülüğündeki hareket, soğuk kış aylarında bu eylemin en fazla 3 saatle sınırlandırılması gerektiğini savunuyor.

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Son zamanlarda sosyal medyada daha çok metro vagonlarında görüntülenen 'Yalın ayaklılar'ın bu eylemi, kurallara aykırı.

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Metro yetkilileri söz konusu eylemin fiziksel yaralanmaya neden olabileceği gerekçesiyle yolculara seyahatleri süresince bu eylemden kaçınmaları gerektiği konusunda uyarırken, yalın ayakla dolaşmanın sağlık sorunlarına da yol açabileceğini hatırlatıyor.

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Moskova'da 2013'te bir grup 'yalın ayaklı', istasyonlara yalın ayakla yürüme konusunda rehberlik edecek uyarılar eklenmesi başvurusunda bulunmuş, ancak söz konusu başvuru Metro yetkililerince reddedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
rusya yalınayak Polina Smerch

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