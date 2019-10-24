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Rusya'da korkunç kaza! Çarpışan iki araç yayaların arasına daldı!

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YAŞAM  | 24.10.2019 03:00 | Son Güncelleme

Rusya’nın Petersburg şehrinde çarpışan 2 araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları ezdi. O anların kameralar tarafından kaydedildiği kazada 12 kişi yaralandı.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinin Lermontovsky caddesinde Kırgızistan vatandaşı Sukhbatullo Kırgızbaev ile Moskova’da okul öncesi öğretmeni olan Nadezhda Ilyina’nın araçları çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle birlikte yolda savrulan araçlar, trafik lambalarının yeşili gösterdiği bu esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaları ezip geçti. Kazada yaralanan sürücüler ve 10 kişi hastanelere kaldırıldı.

Tedavi görenlerden bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntüleri dehşet anlarını an be an kaydederken, kazayla ilgili bölge savcılığı soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya Petersburg trafik kazası

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