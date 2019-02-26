Rusya'da yeşil kar paniği

Bir krom fabrikasından dökülen kimyasal atık nedeniyle bazı kasabalarda yollarda biriken karlar yeşile boyandı. Zehirli olduğu düşünülen bu yeşil karın görüldüğü Rusya'da, geçtiğimiz hafta da kömür santrallerinden dolayı siyah renkte kar gözlemlenmişti.

SİYAH KARDAN SONRA BU KEZ DE YEŞİL KAR



Geçtiğimiz hafta, Kemerovo'da görülen kar yağışı, kömür santrallerinden kaynaklanan kirlilik nedeniyle sokakları siyaha boyamıştı. Bu durumun ardından bu kez de Sibay halkı yeşil renkteki toksik karla tedirgin oldu.

KARBONDİOKSİT SEVİYESİ MAKSİMUMUN 12 KAT ÜZERİNDE



Terkedilmiş bakır madeninden çıkan zararlı gazların patlaması sonucu Sibay'de yüksek kirlilik gözlemlendi. Karbondioksit seviyelerinin bu ayın başında fırladığı, maksimum değerden 12 kat daha yüksek olduğu tespit edildi. Halk bu duruma tepki göstererek protestolara başladı.



