Rusya'dan ilginç tank testi! T-80 tankında mermi yerine odun kullandılar!

Onarımdan çıkan T-80 tankının durumunun kontrol edilmesi için sıra dışı bir yöntem kullanıldı, tank hedefe mermi yerine odunla ateş açtı. Odun merminin alev almaması içinse tankın namlusuna su döküldü.

Atıştan hemen sonra mermi olarak kullanılan odunun paramparça olduğu anlaşıldı.

Sovyetler Birliği’nde üretilen ve o zamanın başlıca muharebe aracı olan T-80, 1976’da Sovyet ordusunun envanterine alınmıştı. (Sputnik)

