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Rusya, EURO 2020'ye tutundu

16.06.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 B Grubu'nda Rusya, Finlandiya'yı 1-0 yendi ve grupta ilk puanlarını alarak gruptan çıkma adına önemli bir adım attı.

Rusya, EURO 2020'ye tutundu

EURO 2020 B Grubu 2. maçında Rusya ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Gazprom Arena'da oynanan mücadeleyi Rusya 1-0'lık skorla kazandı.

Rusya'ya galibiyeti getiren gol, 45+2. dakikada Artem Dzyuba'nın asistinde Aleksey Miranchuk'tan geldi. Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Finlandiya ile oynadığı 5 maçı da kazandı.

İlk maçında Belçika'ya 3-0 yenilen Rusya böylece ilk 3 puanını alırken, açılış maçında Danimarka'yı 1-0 yenen Finlandiya da 3 puanda kaldı.

Grubun 3. ve son maçlarında Rusya ile Danimarka karşı karşıya gelecekken, Finlandiya ile Belçika ile kritik bir maça çıkacak.

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