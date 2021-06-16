Rusya, EURO 2020'ye tutundu

EURO 2020 B Grubu 2. maçında Rusya ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Gazprom Arena'da oynanan mücadeleyi Rusya 1-0'lık skorla kazandı.

Rusya'ya galibiyeti getiren gol, 45+2. dakikada Artem Dzyuba'nın asistinde Aleksey Miranchuk'tan geldi. Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Finlandiya ile oynadığı 5 maçı da kazandı.

İlk maçında Belçika'ya 3-0 yenilen Rusya böylece ilk 3 puanını alırken, açılış maçında Danimarka'yı 1-0 yenen Finlandiya da 3 puanda kaldı.

Grubun 3. ve son maçlarında Rusya ile Danimarka karşı karşıya gelecekken, Finlandiya ile Belçika ile kritik bir maça çıkacak.

