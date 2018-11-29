Rusya'nın en güzel öğrencisi: Alina Zareynik!

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 'Rusya Öğrenci Gençliğinin Güzelliği' 2018 güzellik yarışmasının son etabı da gerçekleşti.

Son etapta 11 rakibini geride bırakan Penza Devlet Üniversitesi öğrencisi Alina Zareynik, yarışmanın birincisi olarak en güzel öğrenci seçildi.

İkinci en güzel öğrenci ise Ulyanovsk Pedagoji Üniversitesi'nden Yekaterina Kolosovskaya oldu.

Yarışmanın final etabına kalmayı başaran toplam 12 kız öğrenci koreografi, vokal ve sanatsal performanslarını ortaya koydu.

Düzenlenen tartışma programlarına katıldı ve bir de zekâ sınavı kapsamında sorulan soruları cevapladı.

Yarışmanın birincisi Alina Zareynik, 'Rus Öğrenci İlkbaharı' adlı festivale de katılacak.

Alina Zareynik, yarışma sayesinde 100 bin ruble (yaklaşık bin 500 dolar) tutarındaki ödülün sahibi olacak.

İşte Alina Zareynik'in bazı instagram paylaşımları...







