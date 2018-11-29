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Rusya'nın en güzel öğrencisi: Alina Zareynik!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
DÜNYA  | 29.11.2018 13:46 | Son Güncelleme

Rusya'ya bağlı olan Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 2018 yılının en güzel öğrencisi seçildi. İşte 2018'in en güzel öğrencisi Alina Zareynik...

Rusya'nın en güzel öğrencisi: Alina Zareynik!

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 'Rusya Öğrenci Gençliğinin Güzelliği' 2018 güzellik yarışmasının son etabı da gerçekleşti.

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Son etapta 11 rakibini geride bırakan Penza Devlet Üniversitesi öğrencisi Alina Zareynik, yarışmanın birincisi olarak en güzel öğrenci seçildi.

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İkinci en güzel öğrenci ise Ulyanovsk Pedagoji Üniversitesi'nden Yekaterina Kolosovskaya oldu.

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Yarışmanın final etabına kalmayı başaran toplam 12 kız öğrenci koreografi, vokal ve sanatsal performanslarını ortaya koydu.

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Düzenlenen tartışma programlarına katıldı ve bir de zekâ sınavı kapsamında sorulan soruları cevapladı.

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Yarışmanın birincisi Alina Zareynik, 'Rus Öğrenci İlkbaharı' adlı festivale de katılacak.

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Alina Zareynik, yarışma sayesinde 100 bin ruble (yaklaşık bin 500 dolar) tutarındaki ödülün sahibi olacak.

İşte Alina Zareynik'in bazı instagram paylaşımları...

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