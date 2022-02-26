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Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa en büyük tepki geldi! Herkesten alkış topluyor...

26.02.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkish Airlines EuroLeague'de oynayan Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Tornike Shengelia, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası flaş bir tepki gösterdi. Yıldız oyuncu sözleşmesini tek taraflı sonlandırarak spor kamuoyunun büyük takdirini topladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa en büyük tepki geldi! Herkesten alkış topluyor...

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası tepkiler ardı ardına geliyor... Çeşitli sporcuların sosyal medya hesaplarından gösterdiği tepki sonrası şimdiye kadar en büyük tepki Tornike Shengelia'dan geldi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ!

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Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine yönelik tepkisini ortaya koyan Gürcü yıldız Tornike Shengelia, CSKA Moskova ile sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Gürcü sitesi Commersant'a açıklamalarda bulunan Shengelia, Rusya'nın gerçekleştirdiği müdahaleyi protesto ederek CSKA Moskova'dan ayrıldığını belirtti. Sözleşmesini tek taraflı fesheden yıldız oyuncu, ailesiyle birlikte İspanya'ya gideceği aktarıldı.

Ayrılık haberi öncesinde Tornike Shengelia, CSKA Moksova kadrosunda yer alan bir oyuncu olarak tepkisini net şekilde ortaya koymuştu. Facebook hesabında profil fotoğrafını Ukrayna bayrağı yapan Shengelia, "Ukrayna için dua ediyorum! Dayanın" yazmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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