Rusya: Türkiye'ye S-400 teslimatına yüzde 99 hazırız

Rosoboronexport başkanı Miheyev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin bir soru karşısında, "Sözleşme şartlarını yerine getirmeye hazırız: ilk parçaların teslimatı konusunda hazırlık düzeyimiz, yüzde 99" dedi ve ekledi: "Şu anda yerine getirilmesi gereken prosedürlerin son aşamasında bulunuyoruz, işin lojistik kısmıyla ilgileniyoruz"

"Söylemek isterim ki sözleşme şartları, sistemin üretiminin tamamlanması bakımından rekor olarak tanımlanacak bir sürece yerine gitirilmiş olacak" diyen Miheyev, Türkiye'ye S-400 teslimatı kapsamında ilk parçaların gönderiminin, plana uygun bir biçimde temmuzda yapılacağını da ekledi.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden birisi olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

Türkiye'nin Rusya'dan dört adet S-400 bataryası almasını öngören anlaşmanın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

