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ABD ile ipler gerildi! Rusya'dan yeni Türkiye açıklaması

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.07.2019 09:18 | Son Güncelleme

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, S-400’ler konusunda geri adım atmayan Türkiye’yi takdir ettiklerini belirterek, Türkiye’ye savaş uçağı da satabileceklerinin sinyalini verdi.

ABD ile ipler gerildi! Rusya'dan yeni Türkiye açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Türkiye’ye savaş uçağı da satabileceklerini söyledi. Rus Interfax haber ajansına konuşan Borisov, ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen hava savunma sistemi S-400’ler konusunda geri adım atmayan Türkiye’den övgüyle bahsetti.

Rusya Başbakan Yardımcısı, Türkiye’ye savaş uçakları da satabileceklerinin sinyalini verdi. Borisov, konuya ilişkin soruya, "Neden olmasın? Bunun emsali zaten var" diye konuştu.

Borisov, ABD’yi Hindistan'ı da S-400’lerin alımından vazgeçirmeye çalışmakla suçladı.

TRUMP: F35'LERİN ASKIYA ALINMASI ADİL DEĞİL

Sevkiyatı devam eden S-400’ler konusu Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. NATO’nun "endişeliyiz" açıklamasına ve ABD’nin yaptırım tehditlerine karşın Türkiye, Rus hava savunma sistemlerinin alımı konusunda geri adım atmamıştı. Bunun üzerine Washington, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını askıya almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "F-35’lere ilişkin kararı adil bulmadığını" belirtmişti. Selefi Obama yönetimini Türkiye'yi S-400'lere mecbur bırakmakla suçlayan Trump, "İçinde bulundukları, çok zor bir durum. Bizim içinde bulunduğumuz da çok zor bir durum. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Ne olacağını göreceğiz" diye konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
rusya Türkiye savaş uçağı

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