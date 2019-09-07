Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi

Kerç Boğazı krizi sonrasında Rusya’da tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu Rus ve Ukraynalı esir ve tutuklu değişimi gerçekleşti.

Eş zamanlı olarak Moskova ve Kiev’den kalkan Ukrayna ve Rus uçakları taşıdıkları tutukluları ülkelerine getirdi. Moskova’daki Vnukova havalimanı ve Kiev’deki Borispol havalimanında esir ve tutuklar aileleri ve yakınları tarafından karşılandı.

Kiev’de tutukluları karşılamaya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de geldi. Zelenskiy, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Değişime dahil 70 kişi arasında, Kerç Boğazı krizi sonrası Rusya tarafından tutuklanan 24 Ukraynalı bahriyelinin yanı sıra, Ukrayna Haber Ajansı’nın (Ukrinforum) Paris muhabiri Roman Suşçenko, Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov, Rus Ria Haber Ajansı’nın Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Krill Vışinskiy gibi isimler de bulunuyor.

35'E 35 FORMÜLÜ

Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova yaptığı açıklamada, Rusya tarafından 35 kişi, Ukrayna tarafından 35 kişinin değişime dahil olduğunu bildirdi. Teknik olarak değişim sürecinin çok zor gerçekleştiğini ifade eden Moskalkova, değişim çalışmasının 3 yıl sürdüğünü dile getirdi.

Kısa bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ve Ukrayna arasında esir ve tutuklu değişimi konusunda çalışmalar yapıldığını bildirmişti.

(AA)

