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Rusya Yüksek Mahkemesi: Sigara içenler, komşularına tazminat ödeyecek

leyla.kader leyla.kader
İÇERİK  | 04.01.2019 09:37 | Son Güncelleme

Rusya Yüksek Mahkemesi, sigara içmeyen kişilerin haklarının korunması açısından emsal teşkil edecek bir karar aldı.

Rusya Yüksek Mahkemesi: Sigara içenler, komşularına tazminat ödeyecek

Novosibirsk'te bir kişi, balkonda sigara içerek çocuğunu dumana maruz bırakan komşusu hakkında dava açtı.

Rusya Yüksek Mahkemesi'nin 2018'in son günlerinde söz konusu dava sonucunda aldığı karara göre, sigara içen kişi, verdiği zarar nedeniyle komşusuna 5 bin ruble (72 dolar) manevi tazminat ödeyecek.

Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'da yer alan habere göre, mahkeme, konutlarda yaşayanların sigara dumanına ve tütün mamullerinin etkilerine maruz kalmadan, uygun çevre koşullarında yaşama hakları olduğuna hükmetti.

Bu emsal karar uyarınca Rusya'da sigara içenler, sigaranın dumanı diğer dairelere girmesi halinde, komşularının maruz kaldığı manevi zararlarını karşılamakla yükümlü olacak.

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