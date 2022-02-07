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Rüya gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi buluşuyor

07.02.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en önemli iki oyuncusu arasında gösterilen Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi buluşuyor mu? Sezon başında Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Lionel Messi, Fransa'da aradığını bulamadı. City iddiaları sonrasında ilginç bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo ile Messi futbolu bırakmadan aynı takımda buluşacak mı?

Rüya gerçek mi oluyor? Cristiano Ronaldo ve Messi buluşuyor
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Arap sermayesinin yönettiği PSG, çılgın transfer bombalarına devam ediyor. Kylian Mbappe'nin sezon sonunda Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Real Madrid'in hamlesinden sonra PSG, Cristiano Ronaldo'ya teklif götürmeye hazırlanıyor.

RONALDO VE MESSİ İÇİN ÇILGIN İDDİA!

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ta oynamaktan mutsuz olduğu gelen bilgiler arasında. Fransa basınında çıkan haberlere göre Ronaldo, yaz transfer döneminde Manchester United'tan ayrılacak.

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Ronaldo için en güçlü aday PSG! Eğer bu transfer gerçekleşirse Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi aynı takımda buluşacak. Neymar, Di Maria, Icardi, Messi gibi yıldızların arasına Cristiano Ronaldo da katılabilir...

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Lionel Messi
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