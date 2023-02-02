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Rüyanda Görürsün filmi nereden izlenir? Rüyanda Görürsün filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Murat Boz ve Burcu Özberk başrolde!

02.02.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüyanda Görürsün filmi için geri sayım başları. Başrollerinde Murat Boz, Burcu Özberk gibi ünlü isimlerin yer aldığı Rüyanda Görürsün filminin yönetmenliğini Cemal Alpan üstleniyor. Peki Rüyanda Görürsün filmi nereden izlenir? Rüyanda Görürsün filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Rüyanda Görürsün filmi nereden izlenir? Rüyanda Görürsün filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Murat Boz ve Burcu Özberk başrolde!

Rüyanda Görürsün filmi seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Romantik komedi türündeki Rüyanda Görürsün filmi fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki Rüyanda Görürsün filmi nereden izlenir? Rüyanda Görürsün filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Filmde, bir partide tanışan Engin ve Pelin'in yaşadıkları ekranlara gelecek. İşte detaylar...

Rüyanda Görürsün filmi nereden izlenir? Rüyanda Görürsün filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Murat Boz ve Burcu Özberk başrolde!

RÜYANDA GÖRÜRSÜN FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Rüyanda Görürsün 3 Şubat Cuma günü Amazon Prime'da yayımlanacak.

RÜYANDA GÖRÜRSÜN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Aşka inanmayan Engin ile Pelin'in yolları bir partide kesişir. İkili, ne olduğunu anlamadığı gecenin sonunda kendilerini iki yıllık evli oldukları bir rüyanın içinde bulur. Birbirine tahammül edemeyen Pelin ve Engin, kabustan uyanmak için her yolu dener. Ancak yaşananlar ikiliyi gittikçe birbirine bağlayacaktır.

Rüyanda Görürsün filmi nereden izlenir? Rüyanda Görürsün filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Murat Boz ve Burcu Özberk başrolde!

RÜYANDA GÖRÜRSÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Özberk

Murat Boz

Ekin Mert Daymaz

Devrim Yakut

Devrim Yakut

Ugur Uzunel

Selen Soyder

Serif Erol

Hivda Zizan Alp

Feridun Düzagaç

Kubilay Karslioglu


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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Murat Boz

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