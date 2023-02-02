Rüyanda Görürsün filmi nereden izlenir? Rüyanda Görürsün filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Murat Boz ve Burcu Özberk başrolde!

Rüyanda Görürsün filmi seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Romantik komedi türündeki Rüyanda Görürsün filmi fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki Rüyanda Görürsün filmi nereden izlenir? Rüyanda Görürsün filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Filmde, bir partide tanışan Engin ve Pelin'in yaşadıkları ekranlara gelecek. İşte detaylar...
Rüyanda Görürsün 3 Şubat Cuma günü Amazon Prime'da yayımlanacak.
Aşka inanmayan Engin ile Pelin'in yolları bir partide kesişir. İkili, ne olduğunu anlamadığı gecenin sonunda kendilerini iki yıllık evli oldukları bir rüyanın içinde bulur. Birbirine tahammül edemeyen Pelin ve Engin, kabustan uyanmak için her yolu dener. Ancak yaşananlar ikiliyi gittikçe birbirine bağlayacaktır.
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