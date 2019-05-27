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Rüyasında define gördü, bahçesini kazdırdı

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 27.05.2019 14:30 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde bir kadın rüyasında gördüğü define için hocaya gitti. Gittiği hocanın definenin evinin bahçesinde olduğunu söylemesi üzerine bahçesini kazdıran yaşlı kadın hüsrana uğradı.

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde ikamet eden 50 yaşındaki Selcan Ekim isimli kadın bir gece rüyasında define gördü. Definenin yerini öğrenmek için yakınlarının tavsiyesi üzerine bir hocaya giden yaşlı kadın verdiği 800 TL karşılığında hocadan rüyasında gördüğü definenin yerinin evinin bahçesi olduğunu öğrendi.

Durumu akrabası Köksal Ekim ile paylaşan kadın, akrabası aracılığıyla bahçesinde kazı yapabilmek için Nevşehir Müze Müdürlüğü’ne başvurdu.

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Müze Müdürlüğünden gelen yetkililer ve polis eşliğinde bu sabah evine getirdiği iş makineleri yardımıyla bahçesini kazdıran Selcan Ekim, büyük bir heyecanla kazıyı bekledi. Kazı çalışmaları sırasında kameralara görünmemek için bahçesine çıkmayan Selcan Ekim’in akrabası Köksal Ekim: “ Burada mezar olduğunu belirledik. Bir lahit mezar var. Gereken işlemler için Müze Müdürlüğü’ne başvuru yaptık. Şimdide kazdırıyoruz. Allah nasip ederse kısa bir zamanda ne olacağı belli olacak. Burada hocalık iş var dediler. Bazı hocalar söyledi. Uydudan bazı görüntüler aldık olduğuna dair. İşte sonucu bekliyoruz. Çıkmazsa havamızı alıp gideceğiz. Lahit müze olduğunu içerisinde malzeme olduğunu söylediler. Müze Müdürlüğü ise herhangi bir şey çıkması durumunda belli bir miktarı kendilerinin alacağını belli bir miktarının ise bize verileceğini söylediler. Çıkarsa devletimizde kazansın bizde kazanalım. Burada oturanlar rüyasında görmüş. Rüyasında gördüğü için buraya kazı başlattık“ dedi.

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Yaklaşık 2 saat süren kazı çalışmaları sonucunda bahçede herhangi bir defineye ulaşılamadı. Yaşadıkları hayal kırıklığını ‘emekler boşuna gitti’ diye anlatan Ekim: “ Valla ne söyleyeyim. Gördüğünüz gibi emekler boşa gitti. Yeniden kapattırıyoruz. Beklentimiz var yönündeydi o da olmadı geri kapattırıyoruz“ şeklinde konuştu.

Bu arada kazı çalışmaları sırasında evin bahçesine gelen ve definenin yerini söylemesi karşılığında 800 TL aldığı iddia edilen hoca ise kazı çalışmalarının sürdüğü sırada gözlerden kayboldu. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir define

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