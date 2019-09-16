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Rüyasında gördü sabahına gerçek çıktı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.09.2019 15:57 | Son Güncelleme

ABD'de ilginç bir olay yaşandı. Jenna Evans isimli kadın gece rüyasında nişan yüzüğünü yuttuğunu gördü. Sabah uyandığındaysa yüzüğü parmağında yoktu. Gerçek, Evans'ın doktora gitmesiyle ortaya çıktı. Genç kadın nişan yüzüğünü gerçekten yutmuştu.

Rüyasında gördü sabahına gerçek çıktı!

Evans kendisini ve nişanlısı Bobby Howell'i rüyasında hızlı bir kargo treninde yolculuk ederken gördü. Kötü adamlar çiftin ve yüzüğün peşindeydi. Kötü adamların peşinde olduğu nişan yüzüğünü korumanın tek yolu ise nişanlısı Howell'a göre onu yutmaktı. O da nişanlısının tavsiyesine uyarak nişan yüzüğünü ağzına koyup bir bardak suyla yuttu.

Evans'ın Facebook paylaşımında aktardığına göre bir önceki geceden tek hatırladığı buydu. Ancak uyandığında fark etti ki yüzüğü parmağında yoktu.

Geçmişinde uyurgezerlik problemi yaşayan Evans, 2 buçuk karatlık yüzüğün peşine düştü ve soluğu hastanede aldı.

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Röntgen çekildiğinde ise yaşananların rüya değil gerçek olduğu ortaya çıktı. Zira yüzük genç kadının midesindeydi.

29 yaşındaki kadın, doktorlara olayın sebebini anlattı. Uzmanlar ise kadına bir uyku terapistiyle görüşmesini tavsiye etti. Ancak şimdi çok daha büyük bir sorunla karşı karşıyaydı. Yuttuğu yüzük midesinden nasıl çıkarılacaktı?

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Doktorlar normal sindirim süreciyle yüzüğün vücuttan atılmasına karar verdi.

Genç kadın paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: Şu aşamada yüzük içimdeki yolculuğunu sürdürüyor.
Gerçekten canımı yakıyor ve onu karnımda hissedebiliyorum.

Bunun üzerine doktorlar endoskopi yöntemiyle yüzüğü mideden çıkarmaya karar verdi. Kadını anestezi ile uyutup boğazından bir kamera soktular ve yüzüğü çıkarmayı başardılar.

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Kadın uyandığında yüzüğü bir kez daha parmağında göremeyince panik oldu. Ancak yüzük bu kez nişanlısındaydı.

Yüzüğü nişanlısından alan kadın espri bir dille yüzüğü bir daha 'yutmayacağına' söz verdi.

Genç kadın olası bir kazaya karşı yüzüğünü parmağından çıkarıp yatıyor. Çift önümüzdeki mayıs ayında evlenmeyi planlıyor.

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